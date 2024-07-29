Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

ПРИЛЕПИН ПРАВ !!! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д., и т.п.! Зато в это же время САЖАЕМ В ТЮРЬМУ Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО МЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ?! ТАК И БУДЕТ - пока "рулят" нами разновсяческие Кравцовы, Любимовы, и т.п... А то, что Запад, сам того не ведая, действует В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ - ОЧЕВИДНО !!! Мне это стало заметно не просто до СВО, а ещё ДО 2014 года - когда их СМИ поднимали вой о "российской военной угрозе" - я прикалывался - вот, мол - высококачественная и бесплатная нам реклама! Деньги у наших "буржуинов", грабивших своё население, отобрали; нашу экономику введением разновсяческих санкций реанимировали; вынудили нас уйти из явно позорящих своих членов некогда уважаемых организаций, превратившихся в ЧЁРТ ЗНАЕТ ЧТО - "Евровидения", Олимпиады - и т.д.,и т.п.! Атеист я - но прав был фельдмаршал Миних, утверждавший, что нами напрямую бог правит!

Надежда Белугина

Авторы тысячу раз правы! Противно - единственное чувство. которое можно испытать, созерцая это дьявольское действо. Но призываю быть честными. Мы у себя это не видим? Оно вползает к нам свободно за Киркоровым, Лолитой, Ивлеевой с голой вечеринкой, за разнузданным выступлением пьяных артистов на сценах. Пробирается не крадучись, а громко, помпезно, с пренебрежением к желанию народа "не пускать! убрать с экранов ТВ! не развозить по городам Россиии!" Почему не видим этого или не боремся с этим у себя? Не под силу! Или свои мерзавцы - это свои? Навязшее в зубах "своих не бросаем"? Уберём это когда? Давайте наведём порядок у себя, ведь у пишущих большой авторитет в стране. Ждём продолжения вакханалии уже с детьми этих "проказников", твёрдо стоящих на больших сценах и больших экранах? Ведь будет "плоть от плоти" и ещё круче. Кричим о своей культурной стране и терпим мракобесие.!!! Надоел этот позор под носом, который презираем в чужих странах. Вот они наши- - ничем не лучше. Ветерок поднял платье? А вот пиджачок отработанным движением откинут, чтобы видны были прелести в прозрачных колготках...Мы к этому, что во Франции, идём, не желая этого. Сильные и богатые тащат это в православную Россию, несмотря на народное сопротивление. Не случайно расслабились генералы. У них всё есть. Но для пущего удовольствия нужна развлекуха соответственно уровню. Поэтому о воинах-защитниках у них голова болит меньше. чем о тех, кто их развлекает. И поэтому такие развлекатели пользуются у нас в стране спросом.