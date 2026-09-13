«Больные свиньи»: Народ гадает — это про хрюшек или про местную власть

Виктор Соболев, КПРФ: Массовый необоснованный забой скота — это угроза нашей продовольственной безопасности Ирина Мишина Фото: AP/TASS Материал комментируют: Василий Мельниченко Виктор Соболев Сибирь — снова в эпицентре скандала, который может дойти до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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Сколько комиссаров повесили сибирские крестьяне в 1921 году во время восстания? Опыт прошлых лет наших чиновников ничему не учит?
В Литве было так: сначала объявляли всякие болезни,затем за не сдачу молока платили,люди брали деньги молоко выливали. Затем опять болезни скота и птицы, в свинарниках надо устанавливать душ,покупать специальные игрушки для скота,крутить скоту музыку ну и т.п. Сейчас корову в Литве увидеть редкость,а свиней вообще нет.Штраф за выращивание. И вот что странно Скота нет а молока и мяса навалом все магазины завалены. Откуда? Вот и в Россию идут корпорации ,и скорее всего не российские, русские будут вымирать ,а на их место уже есть кандидаты.