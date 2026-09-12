В Болгарии взорвался военный завод

В Болгарии произошли на складах военного завода "Емко" неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна, пострадавших нет.
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А мне кажется - тут "серединка наполовинку" - и самим ПРОСТЫМ европейцам надоело, что ИХ СРЕДСТВА из госбюджетов в 404-ю уходят, и наши условные "Петров и Боширов" НАКОНЕЦ-ТО работать начали!