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Вашингтон продлил отмену ограничений на оборонное сотрудничество с Кипром

США продлили на один год исключение для Республики Кипр из ограничений на оборонное сотрудничество, что позволит продолжить поставки американской продукции военного назначения в 2027 финансовом году, сообщает МИД Кипра.

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