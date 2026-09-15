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Царьград

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«Цепи были на ногах круглосуточно»: Нагалев и Ефремов рассказали о 755 днях плена в Мали

«Цепи были на ногах круглосуточно»: Нагалев и Ефремов рассказали о 755 днях плена в Мали

Василий Нагалев и Александр Ефремов провели 755 дней в плену у боевиков в Мали.Освобождённые из плена африканских боевиков в Мали Василий Нагалев и Александр Ефремов рассказали Ruptly о 755 днях в Сахаре.

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