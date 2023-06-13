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В аэропорту Красноярска рецидивист с ножом напал на сотрудницу

В аэропорту Красноярска рецидивист с ножом напал на сотрудницу

В международном аэропорту столицы Красноярского края задержан уже не раз судимый 64-летний житель города Игарки, угрожавший убийством работнице воздушной гавани.

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