Когда мне пишут,ты украл у меня фото, стёр логотип,ты воруешь наши посты.аааааааа. Кошмар,я украл,у меня украли, всё украдено до нас Донецкая группа новостей.
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