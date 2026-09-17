Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кожаные деньги: где и когда они использовались на территории России

Современный человек привык к деньгам в виде металлических монет и бумажных купюр. В реальности, деньги могут иметь любой вид и быть из любого материала, лишь бы стороны, участвующие в обороте денег, признавали их как меру стоимости, средство платежа и накопления.

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