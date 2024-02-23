Успехи русской армии на Украине доводят киевские власти до отчаяния, но как быть они не знают.В Киеве за закрытыми дверьми обсуждают отчаянное положение на фронте, власти напуганы заметными успехами и продвижением русской армии.
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