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Немецкий журналист Швунг: Киев охватила паника из-за успехов русской армии

Немецкий журналист Швунг: Киев охватила паника из-за успехов русской армии

Успехи русской армии на Украине доводят киевские власти до отчаяния, но как быть они не знают.В Киеве за закрытыми дверьми обсуждают отчаянное положение на фронте, власти напуганы заметными успехами и продвижением русской армии.

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