Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Вот видя такое прогибание перед хохлами, просто тошнит. Каково видеть такое отношение родителям, погибших или изувече...Уполномоченный по...
  • Вера Рахматова
    Налицо- немотивированная  агрессия! Женщина больна, и она  действительно может и ударить ножом, и взорвать. Обязатель...«Мне нож вытащить...
  • Елена Скворцова
    совершенно верно!«Мне нож вытащить...

В Генбанке отменили комиссию за оплату услуг ЖКХ через онлайн-сервисы.

В Генбанке отменили комиссию за оплату услуг ЖКХ через онлайн-сервисы.

 С 5 апреля оплатить основные услуги ЖКХ в мобильном приложении «Мои Деньги Онлайн» и интернет-банке АО «ГЕНБАНК» можно без комиссии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх