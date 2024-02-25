Город Кемерово полностью скрылся из виду в густом облаке смога

Жительница Кузбасса сняла видеоролик, на котором город Кемерово закрыли густые серые облака смога.Женщина в первой половине дня ехала в столицу Кузбасса со стороны Лесной Поляны и сильно удивилась пейзажу: город нельзя было разглядеть из-за большого количества выбросов.
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