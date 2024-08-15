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6 вариантов диет из разных стран мира для долгожителей

6 вариантов диет из разных стран мира для долгожителей

Мечта о долгой и активной жизни привлекает многих, но лишь немногим удается достичь этого идеала. Исследования показывают, что люди, проживающие в так называемых «Синих зонах» — регионах с наибольшим числом долгожителей, имеют схожие диетические привычки.

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