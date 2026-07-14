Юрий Ильинов

«Такие удары наносятся впервые»: ВС РФ бьют по портам Одессы Удары противника по Московской области, в результате которых погибли три человека, еще пятеро получили ранения, являются частью 40-дневной операции, которую анонсировал просроченный президент Украины в конце июня. Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал о беспрецедентных мерах, которые предпринимаются нашими Вооруженными силами на юге Украины, чтобы перекрыть поставки оружия и техники для ВСУ и максимально снизить риски беспилотных атак по нашим тылам. Напомним, в ночь на 13 июля над Московской областью наша система ПВО сбила более 80 дронов ВСУ. Так, вражеские беспилотники были уничтожены в Одинцово, Наро-Фоминске, Рузе, Раменском, Можайске, Волоколамске, Чехове, Озерах, Истре, Подольске, Ступино, Домодедово, Солнечногорске и Коломне. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки противник направил в сторону Москвы более 350 беспилотников самолетного типа, основная часть которых была сбита ПВО на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожены 50 дронов. К сожалению, в Московской области не обошлось без жертв. В истринском посёлке Пионерский после падения дрона загорелись пять частных домов. Погибли три человека, ещё трое пострадали. В Солнечногорске вражеский дрон попал в многоквартирный дом, повредив остекление и стену здания. В результате террористической атаки пострадали двое. В деревне Бабкино Истринского района повреждены два частных дома. В Можайске в многоэтажке повреждены карниз и два окна. Ранее военные эксперты предупреждали, что противник будет усиливать удары по нашим крупным городам, и пик этих террористических атак, скорее всего, придется на август-сентябрь. Более того, уже к этому времени у противника может начать функционировать новое командование дальнобойных ударов. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что атаки на Москву и Московскую область — часть программы, которую анонсировал Зеленский в конце прошлого месяца. — Беспилотники в больших количествах летают не только на дальних подступах, в наших прифронтовых районах, но и, к сожалению, долетают до Московской области. Ночные атаки — это часть «сорокадневной программы давления» на Россию. С этой же программой связана и активизация, так называемых, спящих ячеек на нашей территории. Их деятельность сейчас пресекают наши правоохранительные органы и спецслужбы. Буквально на днях была сорвана операция спецслужб Украины, пытавшихся повторить операцию «Паутина». Все это нервная реакция киевского режима на наши весьма чувствительные удары, которые сейчас активизировались на южном участке — в Одессе, Измаиле. Пожалуй, мы впервые принялись за демилитаризацию южных тылов противника, куда много чего завозят с Запада. Несомненно, уже в ближайшее время эти удары будут сказываться на состоянии дел в украинской армии. Зеленский же очень гордится тем, что якобы взял под контроль Черное море, но уже в ближайшее время его портовая инфраструктура может быть разрушена до такой степени, что суда не смогут ни пришвартоваться, ни заправиться. То количество паромов и плавсредств, которые мы сейчас выводим из строя, беспрецедентно. А ведь это все поставки оружия, топлива, платформы для запуска беспилотников в направлении Севастополя, Крыма. — Когда можно ждать эффект от ударов? — Думаю, что враг ощутит проблемы со снабжением уже в ближайшей перспективе. Но нам нужно не дожидаться, когда они соберутся и что-то сделают, а наносить предупреждающие удары. И надо быть готовым к тому, что чем крепче мы будем бить, тем сильнее будет истерика у киевского режима. Поэтому надо запастись терпением. — Стоит ждать каких-то новых мер по защите неба Московской области? — Очень надеюсь, что уже в скором времени у нас появится полностью автоматизированная система ПВО с алгоритмом искусственного интеллекта. Тогда, начиная с бойца, который сидит на пикапе с пулемётом, до мощных комплексов ПВО — все будет завязано в единую систему. Это будет поворотный момент. Понимание необходимости таких мер есть, и думаю, что затягивать с этим не станут.