RusNewsToday24

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    Гнать поганой метлой.Потасовка с участ...
  • Ed Red
    Бог в помощь! Только с его участием это возможно - любой типовой вариант с аналогом специалиста широкого профиля Мутк...Кремль анонсирова...
  • Sergey Ivanov
    Если нарушения закона такие «серьезные», то почему никто из них за эти нарушения не ответил? Может быть, сначала пуст...Власти Москвы деп...

Власти Москвы депортировали из России 200 мигрантов из-за серьезных правонарушений

Власти Москвы депортировали из России 200 мигрантов из-за серьезных правонарушений

Власти Москвы приняли решение выслать из страны около двух сотен приезжих из-за серьезных нарушений закона.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Sergey Ivanov
Если нарушения закона такие «серьезные», то почему никто из них за эти нарушения не ответил? Может быть, сначала пусть отсидят- а вот потом пожалуйте на выход! И пожизненно без права возвращения!

Картина дня

наверх