Власти Москвы депортировали из России 200 мигрантов из-за серьезных правонарушений

Андрей ОрловПолитикаВласти Москвы депортировали из России 200 мигрантов из-за серьезных правонарушений Власти Москвы приняли решение выслать из страны около двух сотен приезжих из-за серьезных нарушений закона.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovЕсли нарушения закона такие «серьезные», то почему никто из них за эти нарушения не ответил? Может быть, сначала пусть отсидят- а вот потом пожалуйте на выход! И пожизненно без права возвращения!Комментировать
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