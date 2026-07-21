Чили: Должностные лица SENAPRED сообщили, что по меньшей мере 10 человек были убиты, еще 17 получили ранения, четверо пропали без вести, а тысячи домов были повреждены или разрушены, в основном в регионах Атакама и Кокимбо, при этом нарушения также сообщалось в Сантьяго-Метрополитен, Араукании и Вальпараисо из-за сильного наводнения на фоне фронтальной системы.