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Контрафронт

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Чили: Должностные лица SENAPRED сообщили, что по меньшей мере 10 человек были убиты, еще 17 получили...

Чили: Должностные лица SENAPRED сообщили, что по меньшей мере 10 человек были убиты, еще 17 получили ранения, четверо пропали без вести, а тысячи домов были повреждены или разрушены, в основном в регионах Атакама и Кокимбо, при этом нарушения также сообщалось в Сантьяго-Метрополитен, Араукании и Вальпараисо из-за сильного наводнения на фоне фронтальной системы.

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