После переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным

smi.todayПолитикаПодписатьсяПосле переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с ПутинымДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила из соцсетей фото с Владимиром Путиным.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий БережновСегодня СВО высветила в России кто есть кто! И вернутся они или нет это клеймо и его не смыть и не вырезать!Ответить17 час.Александр КотовДопрыгается еще.Ответить9 час.НННадежда НикитинаСкоро и МОК накроется медным тазом, под ним она и окажется.Ответить8 час.
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