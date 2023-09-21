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После переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным

После переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила из соцсетей фото с Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сегодня СВО высветила в России кто есть кто! И вернутся они или нет это клеймо и его не смыть и не вырезать!
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17 час.
Александр Котов
Допрыгается еще.
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9 час.
НН
Надежда Никитина
Скоро и МОК накроется медным тазом, под ним она и окажется.
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8 час.

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