ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

РИАМО - 17 мар. Ракетные удары по Николаеву, которые произвели ВС РФ, поразили в том числе бронетанковый завод, где ремонтировали зарубежную военную технику, включая танки Leopard-2, сообщает РИА Новости.
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