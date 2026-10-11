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Царьград

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Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны только при 60-дневном перемирии

Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны только при 60-дневном перемирии

Два месяца тишины: Зеленский ответил Трампу насчёт выборов.Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резкую критику со стороны американского лидера Дональда Трампа, публично заявив о готовности провести электоральную кампанию.

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