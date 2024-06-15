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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коачелла» обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финала АХЛ. Мирошниченко, Тринеев и Осипов не набрали очков

«Коачелла Вэлли» под руководством тренера Дэна Байлсмы обыграла «Херши» (4:3) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

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