Bloomberg: союзники Киева изо всех сил пытаются выполнить обещания по оружию

Некоторые страны НАТО ещё не выполнили свои обязательства Союзники Украины «изо всех сил» стараются выполнить свои обещания, данные Киеву по вопросу поставок вооружений и усилению систем противовоздушной обороны, передает информационное агентство Bloomberg.
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