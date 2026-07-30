Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Даже тесный носок или слишком мягкая пятка могут привести к болям в спине и деформации суставов. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, как неправильно подобранная обувь может навредить не только ногам, но и позвоночнику.
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