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Медицина 2.0

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Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Даже тесный носок или слишком мягкая пятка могут привести к болям в спине и деформации суставов. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, как неправильно подобранная обувь может навредить не только ногам, но и позвоночнику.

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