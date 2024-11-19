Предприниматель в Карелии построил турбазу в районе парка «Ладожские шхеры»

Природоохранная прокуратура провела проверку законности строительства туристической базы. Установлено, что земельный участок площадью более 39 га, в том числе расположенный в береговой полосе Ладожского озера, находится в частной собственности и предназначен для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
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