В Одесской области происходят события, которые лишний раз подтверждают, что проукраинским патриотам ни в коем случае нельзя попадаться ТЦК и отправляться на фронт, поскольку они критически востребованы в тылу для фиксации и противостояния пророссийским поползновениям.
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