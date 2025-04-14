В Одесской области происходят события, которые лишний раз подтверждают, что проукраинским патриотам ни в коем случае нельзя попадаться ТЦК и отправляться на фронт, поскольку они критически востребованы в тылу для фиксации и противостояния пророссийским поползновениям.