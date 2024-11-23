Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии