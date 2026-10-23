Состояние онкобольной экс-участницы "Дома-2" Алены Рапунцель резко ухудшилось.Известная по участию в телепроекте "Дом-2" Алена Рапунцель, известная также как Савкина, столкнувшаяся с онкологическим заболеванием, поделилась с подписчиками в своем блоге печальной новостью: её самочувствие серьёзно ухудшилось.