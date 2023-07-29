Терапия болезни “русофобия”

Катя Гончарова

"ПОКА МОСКВА В РОССИЮ НЕ ВЕРНЁТСЯ, победы нам, ребята, не видать"... Русское молчание затянулось. Повестка дня России 21 века. Процитирую позицию Независимых экспертов. «Измена, оккупация, разграбление с попыткой замещения коренных народов России... Нужны: люстрация, конфискация, депортация». Мы утверждаем, что Цивилизационная матрица России искажена. Развитию России мешают завезенные в страну чужеродные ложные теории и учения, поэтому в самой богатой в мире потенциалами и ресурсами стране, люди живут недопустимо бедно. Мы утверждаем, что "Мы плохо живем не потому, что плохо работаем, а потому, что нами плохо управляют". Наша Цель: вернуться к своим истокам. Мы утверждаем, что внешняя тотальная русофобия есть результат (последствия) внутри российской многолетней русофобии власти, СМИ и ложного антирусского интернационализма этнических диаспор: "им все это можно и нужно, а русским - нельзя и не нужно". «Не спасем русских - не спасем Россию, не спасем Россию - не спасем мир». Перефразируя слова Президента: «Зачем нужна Россия, если там не останется русских». Дмитрий Обухх: "Каждый этнос должен жить в своей культурной среде, а не перемешиваться тотально, теряя свою уникальность." "Зачем Америка без индейцев; зачем Украина без украинцев; зачем Сирия без сирийцев; зачем Африка без африканцев; зачем Япония без японцев и т.д. Каждый этнос должен жить в своей культурной среде ..." Ваше мнение? «Центр политической кибернетики».