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Терапия болезни “русофобия”

Терапия болезни “русофобия”

Автор: ТГ-канал Маленький Человек Возможно ли исправить критическую ошибку восприятия о пяти веках? Что глубоко укоренилась в культуре, науке, литературе, кино, музыке, в мышлении? Стала нормой, аксиомой? НЕТ! По крайней мере в течение жизни одного поколения это однозначно невозможно.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
......я соглашусь....есть тупая часть молодёжи вечно уткнувшаяся в смартфон......но много и других....кто выигрывает международные олимпиады по разным направлениям.....кто доблестно уничтожает нациков и остальное отребье......не всё потеряно.....
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9 час.
Катя Гончарова
&quot;ПОКА МОСКВА В РОССИЮ НЕ ВЕРНЁТСЯ, победы нам, ребята, не видать&quot;... Русское молчание затянулось. Повестка дня России 21 века. Процитирую позицию Независимых экспертов. «Измена, оккупация, разграбление с попыткой замещения коренных народов России... Нужны: люстрация, конфискация, депортация». Мы утверждаем, что Цивилизационная матрица России искажена. Развитию России мешают завезенные в страну чужеродные ложные теории и учения, поэтому в самой богатой в мире потенциалами и ресурсами стране, люди живут недопустимо бедно. Мы утверждаем, что &quot;Мы плохо живем не потому, что плохо работаем, а потому, что нами плохо управляют&quot;. Наша Цель: вернуться к своим истокам. Мы утверждаем, что внешняя тотальная русофобия есть результат (последствия) внутри российской многолетней русофобии власти, СМИ и ложного антирусского интернационализма этнических диаспор: &quot;им все это можно и нужно, а русским - нельзя и не нужно&quot;. «Не спасем русских - не спасем Россию, не спасем Россию - не спасем мир». Перефразируя слова Президента: «Зачем нужна Россия, если там не останется русских». Дмитрий Обухх: &quot;Каждый этнос должен жить в своей культурной среде, а не перемешиваться тотально, теряя свою уникальность.&quot; &quot;Зачем Америка без индейцев; зачем Украина без украинцев; зачем Сирия без сирийцев; зачем Африка без африканцев; зачем Япония без японцев и т.д. Каждый этнос должен жить в своей культурной среде ...&quot; Ваше мнение? «Центр политической кибернетики».
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3 час.
Леонид Попивняк
.....уж простите.....но вам к психиатру.........
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2 час.

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