Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР

не по Сеньке шапка!Так и вспоминается Высоцкий: - " За что дали орден Насеру?Как-то не по ордену Насер!"

Марат Иванов

Его за хамство судить надо! Возомнил себя богом на земле и опротивел постоянным напоминанием, что он русский еврей! После дурацких высказываний Сатановского извертелся на пупе - отрекся от него и каждый день одно и тоже гонит в эфире -я русский еврей!