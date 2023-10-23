Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР

Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР

"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьёву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не по  Сеньке  шапка!Так и вспоминается  Высоцкий: - &quot; За что дали  орден Насеру?Как-то не по ордену  Насер!&quot;
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4 д.
А
Александр24
Кадыров сыну, Пушилин Соловьёву. К чему это обесценивание высокого  боевого звания? Позор!
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4 д.
Марат Иванов
Его  за хамство судить надо! Возомнил себя богом на земле и опротивел постоянным напоминанием, что он русский еврей! После дурацких высказываний Сатановского извертелся на пупе - отрекся от него и каждый день одно и тоже гонит в эфире -я русский еврей!
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4 д.

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