"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьёву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой.
Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР
Комментарии
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Владимир Алтайцев
не по Сеньке шапка!Так и вспоминается Высоцкий: - " За что дали орден Насеру?Как-то не по ордену Насер!"
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4 д.
А
Александр24
Кадыров сыну, Пушилин Соловьёву. К чему это обесценивание высокого боевого звания? Позор!
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4 д.
Марат Иванов
Его за хамство судить надо! Возомнил себя богом на земле и опротивел постоянным напоминанием, что он русский еврей! После дурацких высказываний Сатановского извертелся на пупе - отрекся от него и каждый день одно и тоже гонит в эфире -я русский еврей!
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4 д.
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