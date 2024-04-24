Аналитик Питер Брандт: биткоин не достиг максимума, если учитывать поправки на инфляцию

Известный финансовый аналитик Питер Брандт недавно вызвал дискуссии в криптовалютном сообществе, предположив, что биткоин не достиг нового рекордного максимума (ATH) за последние три года, если учитывать поправки на инфляцию.
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