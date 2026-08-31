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Царьград

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Казанский спасательный отряд предотвратил 20 несчастных случаев на воде

Казанский спасательный отряд предотвратил 20 несчастных случаев на воде

В Казани за купальный сезон 2026 года на воде погибли девять человек. Основные причины: купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение.

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