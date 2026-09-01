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Воронежские новости

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Бабушка из Калачеевского района предстанет перед судом за насилие над внучкой

Бабушка из Калачеевского района предстанет перед судом за насилие над внучкой

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила девочку за шею и принялась угрожать ей расправой из-за того, что внучка задержалась на прогулке.

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