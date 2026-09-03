Хлеб не тронут: в России не будут маркировать хлебобулочные изделия

Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на полях Восточного экономического форума подтвердил, что обязательная маркировка обычного хлеба и хлебобулочных изделий вводиться не будет.
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