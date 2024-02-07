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Родила неизвестно от кого, сидит на маминой шее и осуждает российскую власть: как сложилась жизнь единственной дочери Ларисы Долиной

Родила неизвестно от кого, сидит на маминой шее и осуждает российскую власть: как сложилась жизнь единственной дочери Ларисы Долиной

Лариса Долина была замужем трижды, но ребенок у нее один. Ангелина родилась в 1983 году от брака артистки с участником оркестра «Современник» Анатолием Миончинским.

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