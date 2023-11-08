«Барса» влетела «Шахтеру», состав сборной на Кубу, «Милан» победил «ПСЖ», «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, СКА пожаловался на фанатов «Спартака», «Реал» продлил Камавинга и другие новости

1. Вторник в Лиге чемпионов подарил сенсацию: «Барселона» проиграла «Шахтеру» (0:1), пропустив на 40-й минуте и нанеся лишь 1 удар в створ за всю игру.
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