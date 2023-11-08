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Не только о футболе

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«Барса» влетела «Шахтеру», состав сборной на Кубу, «Милан» победил «ПСЖ», «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, СКА пожаловался на фанатов «Спартака», «Реал» продлил Камавинга и другие новости

«Барса» влетела «Шахтеру», состав сборной на Кубу, «Милан» победил «ПСЖ», «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, СКА пожаловался на фанатов «Спартака», «Реал» продлил Камавинга и другие новости

1. Вторник в Лиге чемпионов подарил сенсацию: «Барселона» проиграла «Шахтеру» (0:1), пропустив на 40-й минуте и нанеся лишь 1 удар в створ за всю игру.

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Комментарии
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Лена Мисько
Как Захаряну проявить себя в таком сумасшедшем «Сосьедаде» – пока понять решительно невозможно. Это ещё два гола у хозяев отменили. Баски летят к первому за 19 лет выходу в плей-офф ЛЧ. Если «Зальцбург» проиграет «Интеру», то это случится уже сегодня. За два тура до конца.
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1 д.
Лена Мисько
При чем еще два гола не засчитаны. Один из офсайда, другой касание рукой. Плюс незабитый пенальти... Штанга...
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1 д.
Лена Мисько
как еще утром прогнозировал Уткин: Бенфика получит в Сан-Себастьяне все, что не получила Барселона.
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1 д.

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