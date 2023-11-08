«Барса» влетела «Шахтеру», состав сборной на Кубу, «Милан» победил «ПСЖ», «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, СКА пожаловался на фанатов «Спартака», «Реал» продлил Камавинга и другие новости

Лена Мисько

Как Захаряну проявить себя в таком сумасшедшем «Сосьедаде» – пока понять решительно невозможно. Это ещё два гола у хозяев отменили. Баски летят к первому за 19 лет выходу в плей-офф ЛЧ. Если «Зальцбург» проиграет «Интеру», то это случится уже сегодня. За два тура до конца.