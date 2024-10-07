Экс-советник Болтон посетовал на интеллект Байдена из-за слов об ударе по Ирану

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Джо Байдена в некомпетентности и отсутствии ума после его заявлений о том, что Израиль не должен атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана.