Маунт и Кейн – худшие англичане в финале Евро по оценкам Sky. Сака – лучший в обеих сборных

Британский медиахолдинг Sky Sports подвел итоги финального матча Евро-2020 Италия – Англия (1:1, по пенальти – 3:2), выставив оценку каждому футболисту.
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