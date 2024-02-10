Царьград Забытое предсказание Пригожина о смене главкомов ВСУ. Он точно знал Фото: globallookpress.
Палачи...А родители нового главаря "Небратьев" живут в РФ. А его отец — полковник ВС РФ
Комментарии
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Олег Самойлов
уяблашыньга! Так все-таки ты в пиздищу рваную к мамашке своей так и не сползало! А жаль, надо срочно, чтобы проблядушенька тебя переделала! Как переделает, так и поговорим!
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Какие вы сексуально озабоченные вертухаи...Короче, истерикой пидорка Помойлова удовлетворен.... Когда приедешь? Когда ждать тебя, клоун?
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12 час.
Галина глушкова
Ты мразь о ком пишешь? Он боец, он командир. ОН Заботился о каждом своем солдате. Они не голодали, они были обеспечены всем необходимым. Пригожин был как отец каждому бойцу своей армии. У нас в городе родителям погибшего вагнеровца позвонил лично сам Пригожин,выразил соболезнование, предложил помощь в любых проблемах, не говоря о том, что все выплаты были произведены в полном объеме.
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9 час.
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