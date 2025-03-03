«Я счастлива!»: президент оценил творческий вклад Нины Шацкой в музыку орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

+ A — Владимир Путин наградил Нину Шацкую орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Высокую оценку своего таланта, преданности публике и выбранной творческой стезе получила от российского президента Владимира Путина заслуженная артистка России, Дива русского романса, королева джаза, участница многочисленных международных фестивалей, артистка-вокалистка «Москонцерта» Нина Шацкая.
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