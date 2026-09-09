МИД: действия Норвегии против судна «Профессор Молчанов» — продуманная операция

Арест Норвегией судна «Профессор Молчанов» выглядит как хорошо продуманная операция. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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