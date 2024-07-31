Собянин рассказал о необычных проектах объединения «Выставочные залы Москвы»

За время работы на площадках объединения прошло 2,5 тысячи выставок Объединение «Выставочные залы Москвы» было создано в столице 11 лет назад с целью поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов.
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