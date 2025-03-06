Александр Бельский: инициатива облегчит жизнь старшему поколению

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга – о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения Проект обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину с инициативой о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом чтении получил поддержку депутатов.