Александр Бельский: инициатива облегчит жизнь старшему поколению

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга – о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения Проект обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину с инициативой о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом чтении получил поддержку депутатов.
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