«ВХ»: в Волчанске уничтожен офицер ВСУ, не считавшийся с потерями в Крынках

В зоне специальной военной операции под Волчанском уничтожен командир роты 501 батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Игорь Федоренко (позывной «Арктика»), сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
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