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Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая

Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая

Артист назвал слухами обвинения в том, что он пытался избежать воинской обязанности.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Актер Глеб Калюжный назвал слухами обвинения в том, что он пытался избежать воинской обязанности.

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