Заборостроители: власти Эстонии хотят закрыть КПП на границе с Россией

Эстония вслед за Финляндией может заблокировать свою границу с Россией. Схема уже опробована финнами: обвинить Москву в злонамеренном сгоне нелегальных мигрантов из третьего мира к границам ЕС и «запечатать» контрольно-пропускные пункты.
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