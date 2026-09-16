Кадры Вани Дмитриенко с репетиции наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

25 сентября на Первом канале стартует 13-й сезон шоу «Голос. Дети». В числе наставников проекта Ваня Дмитриенко.
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