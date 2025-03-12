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Царьград

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В России может появиться обязательный техосмотр у дилеров перед покупкой подержанного авто

В России может появиться обязательный техосмотр у дилеров перед покупкой подержанного авто

Законопроект сейчас на рассмотрении.Министерство промышленности и торговли России занимается разработкой нового закона, который предусматривает обязательную техническую проверку автомобилей с пробегом у официальных дилеров или на сервисных станциях перед их продажей.

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