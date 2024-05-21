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Несекретные материалы

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Твердотопливная «Булава» встала на защиту России

Твердотопливная «Булава» встала на защиту России

На прошлой неделе стало известно, что российская твердотопливная баллистическая ракета «Булава» комплекса Д-30 поступила на вооружение ВМФ РФ.

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Комментарии
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Александр Рус
пора уже в действии посмотреть....на севере гейропы есть остров пидарасов....да и на юге лягушатники много гавкают....пиндосы пусть пока бумагой запасаются
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15 час.
ЛБ
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Россия сила!!!Наша страна  уверенно приближается к полному разгрому  нациских всу!
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14 час.
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