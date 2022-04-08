В Солотче обсудили с рязанцами строительство артезианских скважин

Представители «Водоканала» и организации «Бурводстрой» разъяснили рязанцам и технологиях бурения, сроках выполнения контракта, последующем обеззараживании воды, а также подключении скважин в единую водопроводную сеть в интересах жителей посёлка.
Представители «Водоканала» и организации «Бурводстрой» разъяснили рязанцам и технологиях бурения, сроках выполнения контракта, последующем обеззараживании воды, а также подключении скважин в единую водопроводную сеть в интересах жителей посёлка.
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