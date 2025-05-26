«ФедералПресс»: за сбор некоторых грибов можно получить штраф до миллиона рублей

В лесах Ленинградской области заметили первые боровики и маслята — грибной сезон в самом разгаре. Однако не все грибы разрешено собирать: некоторые виды занесены в Красную книгу, и за их сбор можно получить штраф.
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