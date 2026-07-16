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Шестнадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике предупредили: ИИ может вызвать масштабную потерю рабочих мест

Шестнадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике предупредили: ИИ может вызвать масштабную потерю рабочих мест

Человекоподобный робот за работой / © People’s Daily По их мнению, ИИ способен преобразить мировую экономику в беспрецедентных масштабах, а правительства и регуляторы должны уже сейчас принять меры, чтобы смягчить возможные негативные последствия.

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