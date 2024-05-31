🌊 С января по апрель этого года турпоток в Крым составил больше 815 тысяч туристов Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, это на 7% выше уровня того же периода в 2023 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌊 С января по апрель этого года турпоток в Крым составил больше 815 тысяч туристов Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, это на 7% выше уровня того же периода в 2023 году.